مصدر في الرافدين يكشف {للفرات نيوز} حقيقة تغيير مديرة المصرف

2020/09/01 | 22:39 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} كشف مصدر في مصرف الرافدين، حقيقة الأنباء عن تغيير مديرة المصرف {أفراح محمد عبد علي} بمدير جديد.





وذكر المصدر لوكالة {الفرات نيوز} ان "الأمر الوزاري الصادر من وزير المالية بتغيير مديرة المصرف وتعيين {صادق هويدي} بدلاً منها هو أمر صحيح لكن تم إيقافه في وقت لاحق".

وأضاف ان "مديرة المصرف لازالت تشغل منصبها ومباشرة في اعمالها بشكل اعتيادي".

وكانت بعض وسائل الاعلام تناقلت وثيقة لأمر وزاري من وزير المالية علي علاوي، بتعيين {صادق هويدي عباس} مديراً جديداً لمصرف الرافدين وكالة إضافة الى منصبه مدير المصرف العقاري.

عمار المسعودي

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