نائب عن / النصر / : امام اقليم كردستان خيار واحد لحل الملفات العالقة

2020/09/01 | 22:42 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد النائب عن ائتلاف / النصر / رياض التميمي:" ان امام اقليم كردستان خيارا واحدا لحل الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية ".وقال التميمي في تصريح متلفز :" ان امام اقليم كردستان خيارا واحدا، هو الجلوس على طاولة الحوار"، مبيناً انه "بالامكان تعمير ثلاث محافظات بالاموال التي اخذها اقليم كردستان، الذي لم يسدد ديناراً واحداً من الجباية للمركز منذ 2003".وشدد على "ضرورة وضع خطة لتوزيع الموازنة بعدالة على المحافظات"./ انتهى10

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