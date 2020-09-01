القبض على ١٢ متهما بترويج المخدرات وتجارة الاسلحة في طوز خورماتو

2020/09/01 | 22:42 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ القت فرقة الرد السريع القبض على ١٢ متهما بجرائم المخدرات وتجارة الاسلحة في طوز خورماتو شمال شرقي صلاح الدين .وذكر مصدر في الرد السريع في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان استخبارات الفوج الرابع باللواء الثالث في فرقة الرد السريع ، تمكنت من اعتقال ١٢ مطلوبا للقضاء بتهم ترويج المخدرات والتعاطي وتجارة الاسلحة وحيازتها بصورة غير مرخصة ،بالجرم المشهود ،في قضاء طوزخورماتو "./انتهى9

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