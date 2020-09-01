موسكو.. إعادة العقوبات على إيران باطلة قانونا

2020/09/01 | 22:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، معلقا على تصريحات واشنطن بشأن إعادة العقوبات على إيران في 20 سبتمبر، أن موسكو تعتبر هذا الطرح باطلا قانونيا.

وقال ريابكوف للصحفيين: “نحن نعتبر هذا الإشعار الأمريكي باطلا من الناحية القانونية، فقد تمت صياغته دون مراعاة، أو بالأحرى مع إنكار كامل، لحقيقة أن خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231 هما أمر واحد… وبإبعاد واشنطن نفسها من قائمة المشاركين في الاتفاق النووي، حرمت نفسها حق استخدام الحقوق المنصوص عليها في القرار 2231”.

وي 20 أغسطس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه طلب من وزير خارجيته مايك بومبيو، إخطار مجلس الأمن الدولي بعزم واشنطن على إعادتها من جانبها فرض جميع العقوبات الأممية على إيران.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن العقوبات ضد إيران ستسري بعد 30 يوما من إخطار مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد.

وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض في وقت سابق، مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران والذي تنتهي صلاحيته في الـ18 من أكتوبر المقبل.

واعترضت روسيا والصين على المشروع، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت، مقابل تصويت الولايات المتحدة والدومنيكان لصالحه.



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