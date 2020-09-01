الخارجية النيابية تدعو لاستثمار (فرصة) زيارة ماكرون إلى بغداد

2020/09/01 | 22:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الثلاثاء، على أهمية زيارة الرئيس الفرنسي، ايمانوئيل ماكرون، إلى العاصمة بغداد، عازية ذلك إلى ان العراق يمر بمخاض تجربة بناء الدولة ولا يستغني عن تجارب الآخرين.

وقال عضو اللجنة، محمد الغبان، في تصريح لوسائل اعلام رسمية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (1 أيلول 2020)، إن "العراق بحاجة إلى دعم الأشقاء والأصدقاء من أجل سيادته ووحدته وديمقراطيته الناشئة، ونأمل بأن تكون زيارة الرئيس الفرنسي ايمانوئيل ماكرون إلى بغداد فرصة للتعمق في فهم الوقائع السياسية".

وأضاف الغبان، أن "الأوضاع الإقليمية والدولية تتطلب حوارا جديا لتجنب الأزمات التي باتت تزداد في دول شرق المتوسط ودول الخليج العربي"، مشيرا إلى أن "مصالح الشعوب تتطلب احترام خياراتها السياسية وتلبية احتياجاتها وطموحاتها في ظل أنظمة سياسية تتبنى الحكم الرشيد منهجا والإنسان غاية".

وشدد الغبان على أهمية "حضور فرنسا، لأن العراق يمر بمخاض تجربة بناء الدولة وأنه لا يستغني عن تجارب الآخرين".

ويستعد العراق لاستقبال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم غد الأربعاء، وهي أول زيارة رسمية لرئيس دولة رفيع، منذ تولي رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة في أيار الماضي.

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