هطول الامطار في منطقة بالعراق (فيديو)

2020/09/01 | 22:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 27 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت هيئة الانواء الجوية في كوردستان، الثلاثاء، عن هطول امطار متفرقة في مناطق بإقليم كوردستان العراق.

وذكرت الهيئة في بيان تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (1 ايلول 2020)، ان "امطارا قد هطلت في قضائي دربندخان وخانقين، اضافة الى مناطق في وسط الاقليم وبالاخص في مصيف صلاح الدين".

واضافت، ان "شدة سقوط الامطار كانت متفاوتة من منطقة لاخرى".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لهطول الامطار في مدن السليمانية وجمجمال ودربندخان.





جدير بالذكر ان موسم تساقط الامطار في اقليم كوردستان يبدأ عادة في فصل الخريق وبالاخص في شهر تشرين الاول.

ا.ح

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