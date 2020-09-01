العرب والعلاقات مع دولة إسرائيل الصهيونية - منذر علي

2020/09/01 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منذر_علي ليكن واضحاً للجميع أننا لسنا، بأي شكل من الأشكال، معاديين للسامية، Anti-Semitism، ونحن ندين بقوة المحرقة التي اقترفتها النازية الألمانية بحق اليهود خلال الحرب العالمية الثانية في الفترة الممتدة من عام 1941 حتى 1945.



ولكن رفضنا للمحرقة النازية ضد اليهود لا يسوغ ، بأي حال من الأحوال ، أن نقبل المحارق اليومية التي تقترفها الدولة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني والمصري والأردني والسوري واللبناني منذ عام ......





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