وفاة الشاعر الشعبي جبار رشيد

2020/09/01 | 22:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

توفي الشاعر الشعبي جبار رشيد، اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بجلطة دماغية.

وقال نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي في تصريح مقتضب لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الشاعر الشعبي جبار رشيد فارق الحياة اليوم في بغداد، غلى أثر إصابته بجلطة في الدماغ".

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