2020/09/01 | 22:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان / تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لمسجد النميرية في لبنان، يبث أغنية للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، مما أثار هذا الأمر غضب رواد السوشيال ميديا ، وأظهر المقطع المتداول ، صوت نوال الزغبي وهي تغني “مش خايفة من غيابك” يأتي من مكبر المأذنة.وأصدرت البلدية بياناً توضح خلاله ماحدث : […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. “خطأ طبيعي” حقيقة بث مسجد لبناني أغنية لنوال الزغبي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. “خطأ طبيعي” حقيقة بث مسجد لبناني أغنية لنوال الزغبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).