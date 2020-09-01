واشنطن تخفف حظر الأسلحة على قبرص.. وبومبيو يبلغ رئيسها بالقرار

2020/09/01 | 22:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، في اتصال هاتفي بينهما، الثلاثاء، قراره تعليق القيود بشكل مؤقت على تصدير وإعادة تصدير والاستيراد المؤقت لمعدات دفاعية غير فتاكة، وكذلك الخدمات الدفاعية الخاضعة للوائح التجارة الدولية في الأسلحة من وإلى قبرص

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