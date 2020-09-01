نشر قرارات مجلس الوزراء بجلسة اليوم

2020/09/01 | 23:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]، مقررات مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيسه مصطفى الكاظمي.

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