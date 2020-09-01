مديرية شؤون وأمن كركوك يفككون شبكة ارهابية ويعتقلون مطلوبين في المحافظة

2020/09/01 | 23:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمر البدري – كركوك

كشفت مديرية الشؤون الداخلية وأمن محافظة كركوك عن تفكيك شبكة ارهابية مكونة من اربعة اشخاص صادرة بحقهم مذكرات قبض من الجهات القضائية وفق المادة الرابعة ارهاب.

يأتي هذا بأاشرف مباشر من قبل الفريق الركن ق خ سعد حربية قائد المقر المتقدم للعميات المشتركة وبأمرة ( العميد الحقوقي سنان جميل البياتي ) مدير الشؤون الداخلية وأمن كركوك حيثُ تم تشكيل فريق عمل للقبض على شبكة ارهابية كانت تنوي زعزعة أمن المحافظة حيثُ كانت قوات شؤون وأمن كركوك لهم بالمرصاد فيما وأشارا العميد الحقوقي سنان جميل البياتي أن”مديرية الشؤون الداخلية وأمن كركوك وبعد سرعة التحرك نجحت بالقاء القبض على اربع أرهابيين صادره بحقهم أوأمر قبض وفق الماده 4 ارهاب “.

وتابع أن” القوة اعتقلتهم وفق مذكرات قضائية وهم يخضون للتحقيق لغرض معرفة العمليات الارهابية التي تورطوا بها .

وأكدَ العميد الحقوقي سنان جميل البياتي مديرُ شؤون وأمن محافظة كركوك بأنهُ سيبقى العين الساهرة من أجل حماية المواطن وأنهُ مستمر بضرب بيدٍ من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بامن وسلامة المحافظة “.

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