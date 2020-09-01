ماكرون: حكومة لبنان ستتشكل في 15 يوماً.. ويتوعد بعواقب

2020/09/01 | 23:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ان "القوى السياسية اللبنانية تعهدت بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما وبخارطة طريق للإصلاح".وذكر ماكرون في تصريح صحفي خلال زيارته في بيروت، ان "تأليف حكومة هو دور اللبنانيين وليس دور فرنسا تقديم خيار معين".وأضاف، ان " المهم تنفيذ خارطة الطريق التي وافق أغلب الأطراف السياسيين اللبنانيينوأكد ماكرون، إن "كان الأطراف السياسيين في لبنان عند إلتزامتهم فسنفي بالتزاماتنا ولن نقدم شيكاً على بياض".وكشف الرئيس الفرنسي انه "وجه دعوة لرؤساء الحكومة والدولة ومجلس النواب في لبنان للحضور إلى باريس في النصف الثاني من شهر أكتوبر تشرين الاول من أجل تنظيم مؤتمر دعم دولي" متوعداً بانه "ستكون هناك عواقب إذا لم يحقق ساسة لبنان ما تعهدوا به بحلول نهاية شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل".عمار المسعودي

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