رسمياً.. ريال مدريد يعلن رحيل لاعبه إلى غرناطة

2020/09/01 | 23:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصدر نادي ريال مدريد الإسباني، بيانًا عبر موقعه الرسمي، بشأن توصله لاتفاق لرحيل أحد لاعبيه.وأوضح ريال مدريد في بيانه أنه توصل لاتفاق بشأن انتقال ألبرتو سورو إلى نظيره غرناطة.وتمنى ريال مدريد التوفيق للاعبه الشاب في مشواره الجديد بعد مغادرته صفوف النادي الملكي.سورو (21 عامًا) يلعب في مركز خط الوسط المهاجم، انتقل للميرنجي من ريال سرقسطة لمدة خمس سنوات في عام 2019.سورو لم تتح له الفرصة في الواقع للعب مع ريال مدريد حيث تمت إعارته على الفور إلى ريال سرقسطة.وخاض اللاعب مع سرقسطة 39 مباراة في الموسم الماضي، ساهم بـ 4 أهداف و7 تمريرات حاسمة، وبانتقاله لغرناطة ستتاح له على الأقل فرصة اللعب في الدوري الإسباني.وسينضم سورو إلى مشروع دييجو مارتينيز الجديد المثير في غرناطة وستتاح له فرصة أيضًا للعب في الدوري الأوروبي.ولم يكشف ريال مدريد في بيانه ما إذا كان قد قرر تضمين بند إعادة الشراء أو الاحتفاظ ببعض حقوق اللاعب.محمد

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