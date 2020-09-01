طائرات حربية تركية تعاود قصف مناطق بدهوك في اقليم كردستان

2020/09/01 | 23:13 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ جددت طائرات حربية تركية مساء اليوم الثلاثاء، قصف قرى ومناطق في محافظة دهوك باقليم كردستان .وقال مصدر مطلع بحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني :" ان طائرات حربية تركية قصفت قرى " گەرواسنگا وبيركمە وسنیني ، بحدود منطقة برادوست ".واضاف: " ان حريقا كبيرا اندلع نتيجة القصف التركي".وتابع :" ان الطائرات قصفت ايضا سفوح جبل لينك في ناحية ديرلوك التابع لقضاء آميدي بمحافظة دهوك"./ انتهى9

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