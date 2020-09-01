الجبهة التركمانية : نحن مع ابقاء الملف الامني لكركوك بيد القوات الاتحادية

2020/09/01 | 23:13 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك/نينا/ دعا رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب ارشد الصالحي ا مجلس الامن الوطني لعقد اجتماع طارىء على خلفية التطور الخطير الذي شهدته كركوك اليوم .وقال الصالحي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" اننا في كركوك نؤكد اهمية ابقاء ملف المحافظة الامني بيد القوات الاتحادية ، ونشر قطعاتها في عموم الحدود الادارية للمحافظة مع نشر قوات امنية في عموم المساحات الفارغة التي يستغلها الارهاب ، واعادة النظر بالخطط الامنية وتفعيل الجهد الاستخباري الحقيقي والفاعل والحاسم ".وطالب الصالحي رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بعقد اجتماع امني طارىء ، يستضاف به محافظ كركوك والقادة الامنيين وممثلي المحافظة بمجلس النواب ، خاصة الذين يمثلون مكوناتها السياسية والقومية ، لشرح اوضاع كركوك والعمل على ايجاد حلول فورية وحفظ امن المحافظة "./ انتهى

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