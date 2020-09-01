انخفاض “غير مسبوق” لمستوى النزاعات العشائرية في إحدى المحافظات العراقية

2020/09/01 | 23:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف مكتب حقوق الانسان في ديالى، الثلاثاء، عن انخفاض غير مسبوق في النزاعات العشائرية خلال العام الجاري.

وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي ان” النزاعات العشائرية في ديالى خلال 2020 محدود للغاية ومعدلاته هي الادنى منذ سنوات طويلة وفق الارقام المتوفرة لدينا من خلال الاحداث الميدانية”.

واضاف، ان “3 اسباب رئيسية تقف وراء انخفاض النزاعات العشائرية في ديالى هي وجود لجنة الراي العشائرية والتي تضم نخبة شيوخ العشائر ودورها الفعال في دفع الكثير من الخلافات للحلول ومنع الاصطدام المسلح بالاضافة الى الدور الايجابي للقوى الامنية وتفاعلها السريع مع اي خلافات عشائرية”.

واشار مهدي الى ان” وضع ديالى الامني الاستثنائي ووجود تحديات داعش الارهابي بالاضافة الى الوفرة للسلاح ليست كبيرة كما في مناطق اخرى في البلاد ايضا تشكل عوامل دفعت الى انحسار النزاعات العشائرية مؤكدا بان اننخفاض النزاعات له ايجابية في دفع الاستقرار والسلم الاهلي وتفادي الكثير من الاشكالات”.

وعانت ديالى خلال العام الماضي من نزاعات عشائرية محتدمة في بعض مناطق المحافظة ادت الى سقوط ضحايا.

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