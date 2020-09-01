... و باعوها في سوق النخاسة الدولية 2/1 - محمد بن زكري

2020/09/01 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_بن_زكري * افتتاحية يا وطني المعروض كنجمة صبح في السوقفي العلب الليلية يبكون عليكويستكمل بعض الثوار رجولتهمويهزون على الطبلة والبوقْأولئك أعداؤك يا وطني !(مظفر النواب)* حكام مرتزقة !كلهم - شخوصا و كيانات سلطوية - بلا استثناء ، فاقدون للشرعية في أي شكل من أشكالها : الدستورية أو القانونية أو الشعبية أو حتى الثورجية .



و هم جميعا بلا استثناء ، مغتصبون للسلطة ، منتحلون للصفة ......





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