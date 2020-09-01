#محمد_بن_زكري * افتتاحية يا وطني المعروض كنجمة صبح في السوقفي العلب الليلية يبكون عليكويستكمل بعض الثوار رجولتهمويهزون على الطبلة والبوقْأولئك أعداؤك يا وطني !(مظفر النواب)* حكام مرتزقة !كلهم - شخوصا و كيانات سلطوية - بلا استثناء ، فاقدون للشرعية في أي شكل من أشكالها : الدستورية أو القانونية أو الشعبية أو حتى الثورجية .
و هم جميعا بلا استثناء ، مغتصبون للسلطة ، منتحلون للصفة ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (... و باعوها في سوق النخاسة الدولية 2/1 - محمد بن زكري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (... و باعوها في سوق النخاسة الدولية 2/1 - محمد بن زكري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).