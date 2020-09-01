صندوق النقد الدولي: 11 تريليون دولار حجم الإجراءات التحفيزية حول العالم جراء فيروس كورونا

2020/09/01 | 23:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

11 تريليون دولار جرى استثمارها في المجمل في إجراءات تحفيزية حول العالم جراء أزمة فيروس كورونا وفقا لما ذكرته مديرة صندوق النقد الدولي كريس تالينا جورجيفا.

وحتى الآن طلب أكثر من 100 دولة مساعدة مالية عاجلة من صندوق النقد مرتبطة بأزمة كورونا وأعلن الصندوق التزامه بتخصيص 270 مليار دولار في برنامجه المخصص للأزمات والبالغ تريليون دولار.

جورجيفا ذكرت أن الحكومات تحتاج لاستثمار أموال المساعدات بشكل أكثر انتقائية للتغلب على أزمة الفيروس في الأجل الطويل وأنها بحاجة للتأكد من شفافية وتنافسية نظام التوريد والشراء العام حتى لا تخسر ثقة المواطنين.

وأضافت أنه بالنظر إلى ضخامة حجم الأموال فمن الضروري التحكم في الإنفاق وأن الحكومات يجب أن تكون موجودة على منصات رقمية حتى يتسنى للمواطنين معرفة إلى أين تذهب أموال دافعي الضرائب

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لدول وسط وشرق أوروبا انكماشا بين خمسة وستة في المئة هذا العام مقابل انكماش بنسبة عشرة بالمئة تقريبا في الدول الأوروبية الأغنى.

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