الموت يغيّب شاعرًا عراقيًا

2020/09/01 | 23:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جبار رشيد (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

نعت الأوساط الشعرية والثقافية في العراق، الشاعر الشعبي جبار رشيد بعد تعرضه لجلطة دماغية.

وكتب مقربون من الشاعر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "جبار رشيد توفي إثر تعرضه لجلطة دماغية، بعد رقوده في مستشفى سعد الوتري للعلوم العصبية".

وجبار رشيد هو أحد أبرز الشعراء الشعبيين في العراق، وله برنامج إذاعي "ليل وشعر" يذاع على إذاعة العراقية الرسمية، وصدرت له دواوين عديدة.

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