ماكرون وبارزاني في بغداد.. أهم أحداث اليوم بخبر واحد

2020/09/01 | 23:40 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} كشفت رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء، عن وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم غد الى البلاد في الوقت الذي وصل فيه رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الى العاصمة بغداد.





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الكاظمي: ليس من حق المواطن التظاهر لصناعة الفوضى وعمليات قريبة لفرض القانون (التفاصيل)

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رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يصل الى بغداد (التفاصيل)

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محمد

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