تسجيل ثمان حالات وفاة بكورونا في ذي قار

2020/09/01 | 23:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/حيدر حسين المشرف /..كشف مصدر طبي في محافظة ذي قار ، اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل ثمان حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا .وذكر ان ” مراكز العزل الصحي سجلت خلال 24 ساعة الماضية وفاة ثمانية اشخاص مصابين بكورونا “.ولفت الى ان ” عدد الوفيات بكورونا في المحافظة منذ تفشي الفيروس بلغ لغاية اليوم […]

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