ارتفاع اعداد الراقدين بمركز عزل كورونا في  الناصرية الى الضعف

2020/09/01 | 23:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، الثلاثاء ، عن زيادة عدد الراقدين في مركز العزل في مستشفى الامام الحسين في الناصرية الى الضعف خلال العشرة ايام الماضية .وقال بيان صادر عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مركز العزل الصحي في مستشفى الامام الحسين سجل زيادة في عدد الراقدين […]

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