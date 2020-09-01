جامعة بغداد: امتحانات السادس الاعدادي تسير وفق الشروط الصحية

2020/09/01 | 23:44 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أكدت جامعة بغداد، انسيابية سير امتحانات السادس الإعدادي وفقاً للشروط الصحية، مشيرة إلى تهيئة القاعات الامتحانية وتوفير وسائل التبريد.وبحسب بيان لوحدة الاعلام والعلاقات العامة في الجامعة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ، أجرى مساعد رئيس جامعة بغداد المكلف بتسيير اعمال رئاسة الجامعة وكالة عبد الكريم السامرائي، زيارة الى كلية الاعلام للاطلاع على سير الامتحانات النهائية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي 2019- 2020 ".واشاد السامرائي بـاستعدادات كلية الاعلام والجهود الاستثنائية التي بذلتها لتوفير متطلبات الامتحانات النهائية، والتواجد المبكر لملاكها الوظيفي لمواكبة ومتابعة تهيئة القاعات الامتحانية وتوفير المولدات الكهربائية ووسائل التبريد والشروط الصحية اللازمة".ودعا رئيس الجامعة وكالة اللجان الخاصة التي شكلتها الكليات والمعاهد الجامعية إلى "العمل بشكل مستمر لتذليل العقبات التي تواجه الامتحانات بالتنسيق مع اللجان التربوية المشرفة”.واكد السامرائي، خلال الجولة التفقدية ان "جامعة بغداد ستكون دائما على مستوى المسؤولية في اجتياز التحديات التي تواجه العراق، واستغلال الوضع الاستثنائي الصحي الذي فرضته جائحة كورونا لتطوير التعليم الالكتروني والنهوض بواقع مستويات الطلبة في المجال التقني والحاسوب".في المقابل، قال عميد كلية الاعلام عمار طاهر: "لقد عمدنا الى تشكيل لجنة خاصة من ملاك الكلية، وسخرنا كافة الجهود المتاحة للعمل على تهيئة المستلزمات والمتطلبات اللوجستية والصحية، وفق التوجيهات والتعليمات التي اصدرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة جامعة بغداد، لتوفير مناخ مناسب لأداء طلبة الاعدادية الامتحانات النهائية".ووجه طاهر افراد المتابعة والامن بـ"عدم السماح للأشخاص غير المعنيين رسميا من منتسبي الكلية او المراجعين ،بالتواجد قرب المراكز الامتحانية"./انتهى9

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