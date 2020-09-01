2020/09/01 | 23:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا / اعلن مصرف الرافدين عن استمرار مديره العام افراح محمد عبد علي في ادارة مهام المصرف لتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين.وكانت انباء صحفية اشارت الى تعيين صادق هويدي مديرا لمصرف الرافدين./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يؤكد استمرار مديره العام افراح محمد عبد علي في ادارة مهام المصرف) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يؤكد استمرار مديره العام افراح محمد عبد علي في ادارة مهام المصرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).