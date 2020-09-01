امرأة من ووهان تقاضي حكومة الصين

2020/09/01 | 23:44 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ قررت تشاو لي التي توفي والدها بمرض كوفيد-19، مقاضاة الحكومة الصينية طالبة تقديم اعتذار علني عن إخفاء الحكومة الحقائق حول فيروس كورونا المميت.واصيب والد المرأة المذكورة، بالفيروس في كانون الثاني، إلا أنه بسبب اكتظاظ المستشفيات في ذروة تفشي المرض في البلاد، لم تكن هناك سيارة إسعاف لنقل والدها إلى المستشفى.وكان على عائلتها أن تتحدى الطقس المتجمد، للمشي مسافة ستة أميال قبل أن تصادف أحد السكان صاحب عربة / توك توك/.وبينما كان والدها في غرفة الطوارئ في انتظار العلاج، توفي بسبب فشل في الجهاز التنفسي بعد فوات الأوان./انتهى10

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