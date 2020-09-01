2020/09/01 | 23:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

قلد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، المطربة الكبيرة اللبنانية فيروز بـ”وسام جوقة الشرف الفرنسي” ، وهو اعلى تكريم رسمي في فرنــــــــــــسا انشأه نابليـون بونابرت عام 1802 “.

كما احتسى ماكرون فنجان قهوة في منزل المطربة الكبيرة فيروز”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. ماكرون يقلد فيروز “وسام جوقة الشرف الفرنسي”) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. ماكرون يقلد فيروز “وسام جوقة الشرف الفرنسي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).