2020/09/01 | 23:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 6 دقیقة

4 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة التجارة، الثلاثاء، تجهيز الوكلاء بالحصة السابعة من مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية، داعية المواطنين إلى الابلاغ في حال كان الطحين غير مطابق للمواصفات المعتمدة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (1 أيلول 2020)، إن "الشركة العامة لتجارة الحبوب اطلقت تجهيز الحصة السابعة من مادة الطحين، ودعت الوكلاء الى مراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات مع مراعاة الشروط الصحية وتوجيهات خلية الأزمة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لضمان عدم التجمع باعداد كبيرة وإبداء التسهيلات المناسبة في مراكز القطع".

وأضاف حنون، أن "عمل المطاحن متواصل بالتنسيق مع شركة تجارة الحبوب لتجهيز المطاحن بالحبوب اللازمة حسب الخطة التسويقية لتحقيق الانسيابية في تجهيز الوكلاء والعوائل المشمولة بنظام البطاقة التموينية".

وتابع المسؤول، أن "توجيه الفرق الرقابية والتفتيشية للمتابعة والاشراف على عملية التوزيع وايصال الطحين الى محال الوكلاء بالكميات المحددة".

ودعا الناطق الرسمي، المواطنين إلى "التعاون من خلال الابلاغ عن الحالات السلبية او في حال تسلم مادة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة في انتاج الطحين ليتسنى للشركة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة توضح بشأن مادة في البطاقة التموينية.. وتوجه طلبا للمواطنين (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة توضح بشأن مادة في البطاقة التموينية.. وتوجه طلبا للمواطنين (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).