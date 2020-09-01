حريق يلتهم سوقا في محافظة عراقية (فيديو)

2020/09/01 | 23:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اندلع حريق، الثلاثاء، سوق (مامز اوا) في اربيل ، مما تسبب في حرق العديد من المحلات التجارية وخسائر مادية كبيرة.

وذكر مراسل ان ار تي، اليوم (1 ايلول 2020)، ان "السوق يعتبر احد الاسواق القديمة في مدينة اربيل ويقع على الطريق الرئيس بين اربيل وقضاء مخمور".

واضاف، ان "الحريق بدأ في احد المخازن التجارية ثم خرج عن السيطرة الى باقي المحلات الاخرى".





واوضح، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على النيران، دون معرفة اسباب اندلاع الحريق".





ونقل المراسل عن شهود عيان قولهم، ان فرق الدفاع المدني تأخرت في الوصول الى مكان الحريق، مما ادى الى التهام النيران للمحلات التجارية ووقوع اضرار مادية كثيرة.





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