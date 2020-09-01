مصرف الرافدين يؤكد استمرار مديره العام في عملها

2020/09/01 | 23:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أكد مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، استمرار مديره العام افراح محمد عبد علي، بمهام عملها.

وقال المصرف في بيانه المقتضب الذي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المدير العام افراح محمد عبد علي، مستمرة في ادارة مهام المصرف، لتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين".

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