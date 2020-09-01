بعد نقاشات مطولة.. العراق يحدد يومه الوطني

2020/09/02 | 00:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الحكومة العراقية، الثلاثاء، اختيار "تأريخ استقلال العراق والخلاص من الانتداب البريطاني" في الثالث من سبتمبر عام 1932 يوما وطنيا للعراق

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