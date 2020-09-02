عشية زيارته لبغداد.. ماكرون: سنطلق يوم غد مبادرة مع الأمم المتحدة لدعم جهود الكاظمي

2020/09/02 | 00:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عشية زيارته الى بغداد ، “سنطلق يوم غد مبادرة مع الأمم المتحدة لدعم جهود الكاظمي في تأكيد السيادة العراقية”.

واوضح ماكرون ” سنعمل على تعزيز التبادل التقني مع العراق “، مبينا ” نؤيد تطبيق القوانين العراقية بحق الإرهابيين الفرنسيين المعتقلين في العراق”.

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