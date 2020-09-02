وزير التربية يؤكد لنظيره في الاقليم اهمية استمرار التعاون لنجاح العملية التربوية في العراق

2020/09/02 | 00:11 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغدادالفرات نيوز} اكد وزير التربية علي حميد الدليمي، اهمية استمرار التعاون بين الجانبين لنجاح العملية التربوية في العراق.





جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الدليمي، مساء الثلاثاء، من وزير تربية أقليم كردستان ئالان حمه سعيد بمناسبة انطلاق الامتحانات الوزارية للمرحلة الإعدادية.

وجاء في البيان الوزاري، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" سعيد بارك للدليمي بالانجاز الكبير في انطلاق الامتحانات الوزارية للمرحلة الإعدادية بظل هذه الظروف"، متمنياً" المزيد من التقدم والازدهار والتألق والنجاح لطلبة الحكومة الاتحادية في امتحاناتهم ".

ودعا سعيد الطلبة الى" مواصلة عجلة التعليم خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لتحقيق أعلى درجات النجاح خدمةً لعراقنا الحبيب"، واعداً" بالسعي الى تذليل كافة العقبات التي تواجه الطلبة النازحين في الاقليم".

في المقابل اثنى الدليمي على جهود وزارة التربية في الاقليم على فتح المراكز الامتحانية للطلبة النازحين، مؤكدا" اهمية استمرار التعاون بين الجانبين لنجاح العملية التربوية في العراق".

وفاء الفتلاوي

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