هل توجد بوادر لإنخفاض قريب في الحرارة؟.. تعرف على الحالة الجوية بالتفصيل

2020/09/02 | 00:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الثلاثاء، عن الحالة الجوية في البلاد وموعد انتهاء موجة الحر التي اقتحمت البلاد خلال اليومين الماضي.





وقال عطية في منشور على حسابه في فيسبوك، إن "موجة الحر في كافة مدن البلاد مستمرة لغاية الثلث الاخير ايلول حسب التوقعات الاولية ، ولا تواجد بوادر لانخفاض قريب فالمرتفع متمركز جهة بلاد الشام وتركيا مسببا حبس التيارات الهوائية الصاعدة وتسخين للرياح الهابطة".

واضاف ان "موجة الرطوبة في مدن البصرة وميسان تحديدا متوقع استمرارها ايضا لاسبوعين قادمين او اكثر مع فترات تتحول فيها الرياح ( مؤقتا) الى شمالية غربية خفيفة السرعة خلال منتصف الاسبوع المقبل".

وبين ان "زخات من الامطار متوقعة خلال الفترة المقبلة ، تشمل مناطق متفرقة من البلاد يصعب تحديدها حاليا بسبب سرعة التقلبات الجوية في مثل هذا الوقت من العام".

ونشر عطية خارطة المركز الاوربي لتوقعات الطقس متوسطة المدى التي تشير لاستمرار التطرف لما بعد منتصف ايلول اوحتى الثلث الاخير منه .

محمد

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