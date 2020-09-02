سؤال للزعماء: مَنْ لا يريد استقرار العراق؟

2020/09/02 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام تتوالى دعوات دعم استقرار وسيادة وأمن العراق من دول عدة مع زيارة الرئيس الفرنسي وقبلها وبعدها.وكانت الدعوات ذاتها قد سمعها الوفد العراقي حين قابل الرئيس الامريكي في واشنطن .وما أن يدخل زعيم دولة أو وزير خارجية زائر الى بغداد إلاّ ويردد هذا الشعار المحفوظ انهم مع استقرار العراق وأمنه، ليس […]

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