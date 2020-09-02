مقتل رجل أسود على يد الشرطة يزيد أعباء ترامب.. وعلماء النفس يدخلون الصراع الانتخابي

2020/09/02 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس‭ ‬انجليس‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ ‭ ‬قُتل‭ ‬رجل‭ ‬أسود‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الشرطة،‭ ‬التي‭ ‬أكدت‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬مسلحًا‭ ‬بمسدس،‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬وانعدام‭ ‬الثقة‭ ‬بالشرطة‭ ‬أعادتها‭ ‬إلى‭ ‬الواجهة‭ ‬قضية‭ ‬جايكوب‭ ‬بليك‭.‬ وقال‭ ‬مكتب‭ ‬عمدة‭ ‬مقاطعة‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس،‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬الملازم‭ ‬براندون‭ ‬دين،‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أن‭ ‬الرجل‭ ‬البالغ‭ ‬‮«‬حوالي‭ […]

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