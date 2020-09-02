تركيا تعلن القبض على زعيم تنظيم داعش

2020/09/02 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول‭ – ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬ ‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الامنية‭ ‬التركية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنها‭ ‬ألقت‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬زعيم‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬تركيا،‭ ‬واتهمته‭ ‬بالتخطيط‭ ‬لشن‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬أماكن‭ ‬سياحية‭ ‬وزعماء‭ ‬سياسيين‭.‬ وذكر‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬سليمان‭ ‬صويلو‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬تم‭ ‬اعتقال‭ ‬أمير‭ ‬داعش‭ (‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭) ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬وبحوزته‭ ‬مخططات‭ ‬مهمة‭ ‬وتم‭ ‬احتجازه‮»‬‭.‬ وتم‭ ‬اعتقال‭ […]

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