كوشنر ومحمد بن سلمان يؤكدان ضرورة استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

2020/09/02 | 00:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش جاريد كوشنر، المستشار الكبير للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الثلاثاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق السلام في منطقة الشرق الأوسط، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)

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