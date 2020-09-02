ماكرون معلقاً على زيارته لبغداد: العراق يواجه الارهاب والتدخل الاجنبي

2020/09/02 | 00:32 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون:" ان العراق يواجه الارهاب والتدخل الاجنبي ".وقال ماكرون في مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت، انه "سيسعى خلال زيارته بغداد لمساعدة العراق على تأكيد سيادته وسيتناول قضية عقوبة الاعدام".



واشار ماكرون إلى "التحدي المزدوج الذي يواجهه العراق، المتمثل بالارهاب والتدخل الاجنبي"./انتهى10

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