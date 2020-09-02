نيجيرفان بارزاني يصل الى بغداد غدا

2020/09/02 | 00:32 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ كشف مصدر سياسي عن ان رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني سيزور بغداد غدا الاربعاء.



وقال المصدر لـ / نينا / :" ان بارزاني سيصل على رأس وفد كردي الى بغداد صباح غد الاربعاء ، وسيلتقي رئيسي الجمهورية و الوزراء كما سيلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لبحث عدد من المواضيع المشتركة بعد التأكد من ان الرئيس الفرنسي لن يقوم بزيارة اربيل "./انتهى9

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