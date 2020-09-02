زمن موناليزا الحزينة: الفصل الرابع/ 3 - دلور ميقري

2020/09/02 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري في ساعةٍ أبكر من ليلة اليوم التالي، حضرَ مرافقُ الزعيم لورنس الشعلان إلى منزل السيد ممدوح وكان مموّهاً هيئته بنفس ملابس اليوم السابق.



لم يدع قريبَهُ يضيّع الوقتَ بواجب الضيافة، لأنه رأى أي تأخير في المهمة قد ينتج عنه ضياع حياة الزعيم.



هكذا غادرا المنزل على جناح السرعة، ميميين شطرهما باتجاه الأعالي من خلال زقاق الحاج حسين.



العتمة كانت مطبقة، باحتلال الغيوم الرمادية الكثيفة صفحةَ السماء، فيما رذاذ ه ......





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