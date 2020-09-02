"ستوفر الوقت والمجهود".. تويتر يطلق خاصية جديدة

2020/09/02 | 00:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن موقع تويتر، عن تحديثات تتضمن وضع تغريدة توضيحية حول المواضيع الرائجة بدلا من إهدار الكثير من الوقت للبحث في سبب تداول المغردين للهاشتاغات.وكشف تويتر أنه في عام 2019، تساءل المغردون أكثر من نصف مليون مرة، حول سبب رواج أحد المواضيع، ولذا "يجب أن يكون من الأسهل فهم ما يقال على الفور".وقال موقع التدوين المصغر، "للمساعدة في هذا الأمر، سنقوم بإضافة تغريدات وأوصاف مثبتة للمواضيع المتداولة بحيث توضح سبب كونها متداولة، فضلا عن توفير المزيد من السياق عبر تويتر حول ما يحدث من خلال التصنيفات على التغريدات والحسابات". وأشار الموقع أن "مجموعة من الخوارزميات تعمل إلى جانب فريق التنظيم لدينا على البحث فيما إذا كانت التغريدة تصف الموضوع المتداول بشكل واضح أم لا، وذلك من خلال تقييم ما إذا كانت التغريدة تعكس معنى الموضوع المتداول إلى حد كبير أو في حال كانت شائعة". وأضاف "تم تصميم الخوارزميات الخاصة بنا لتحديد التغريدات التوضيحية التي لا يمكن أن تكون مسيئة أو مؤذية أو منشورة بواسطة حسابات تحاول الاستفادة من نظامنا".وأعلن تويتر أن الإضافة الجديدة ستدخل الخدمة بدءا من، الثلاثاء.ويمكن رؤية التغريدات التوضيحية بالمواضيع المتداولة على تويتر عبر نظامي "آي أو أس" و"أندرويد" في الوقت الحالي، وقالت الشركة إنها تعمل على نقل هذه الميزة الجديدة إلى الموقع الرسمي لتويتر في وقت قريب.وأشار الموقع إلى أنه خلال الأسابيع المقبلة، من المفترض أن يشاهد المستخدمون بعض الأوصاف المختصرة التي ستتم إضافتها إلى عدد من المواضيع المتداولة من أجل المساعدة في إضافة سياق أكبر. وأضاف أن التغريدات والأوصاف التوضيحية للمواضيع المتداولة ستتوفر حاليا في كل من السعودية، والإمارات، ومصر، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، وكولومبيا وفرنسا، والهند، وأيرلندا، واليابان، والمكسيك، ونيوزيلندا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. محمد

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