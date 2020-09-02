بالصورة.. اصابة المدرب ثائر أحمد بفيروس كورونا

2020/09/02 | 00:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصيب المدرب الكروي ثائر أحمد، بفيروس كورونا المستجد.وذكر مصدر رياضي لـ{الفرات نيوز} إن "ثائر أحمد اصيب بفيروس كورونا"، مبيناً بانه "خضع للحجر المنزلي ويتلقى العلاج اللازم لمواجهة الفيروس".محمد

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