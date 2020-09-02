ترامب يؤكد من كينوشا دعمه للشرطة ويتحدث عن

2020/09/02 | 01:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال زيارته، الثلاثاء، مدينة كينوشا في ولاية ويسكونسن، التي تشهد اضطرابات منذ أيام، إنه يعتبر الاحتجاجات العنيفة ضد الشرطة "إرهابا داخليا"

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