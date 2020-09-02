2020/09/02 | 01:46 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض يوم 18 أغسطس آب 2020.صورة لرويترز من وكالة الأنباء السعودية القاهرة (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التقى يوم الثلاثاء بجاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقالت الوكالة إنهما بحثا ”آفاق عملية السلام في المنطقة وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والدائم“.تغطية صحفية آلاء سويلم ونيرة عبد الله- إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة: ولي عهد السعودية يجتمع مع جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة: ولي عهد السعودية يجتمع مع جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).