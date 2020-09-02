من بيروت.. ماكرون يلوح بعقوبات إذا تأخرت الإصلاحات

2020/09/02 | 02:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الساسة اللبنانيين من احتمال فرض عقوبات إن هم عجزوا عن وضع البلاد على مسار جديد في غضون ثلاثة أشهر، مكثفا الضغوط الرامية لتطبيق إصلاحات في بلد يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية شديدة، مضيفا أنه "ناقش موضوع نزع سلاح حزب الله".

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