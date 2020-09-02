ماكرون‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬واعداً‭ ‬بيروت‭ ‬بزيارة‭ ‬ثالثة

2020/09/02 | 02:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬لن‭ ‬يزور‭ ‬أربيل‭ ‬وينال‭ ‬غضب‭ ‬المحتجين‭ ‬على‭ ‬تعامله‭ ‬مع‭ ‬الطبقة‭ ‬السياسية‭ ‬بلبنان بيروت‭- ‬بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬حين‭ ‬تحط‭ ‬طائرة‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ماكرون‭ ‬على‭ ‬ارض‭ ‬مطار‭ ‬بغداد،تكون‭ ‬الازمة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬قد‭ ‬اشرعت‭ ‬ابوابها‭ ‬على‭ ‬جهة‭ ‬دولية‭ ‬جديدة‭ ‬،‭ ‬مع‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬لماكرون‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الوقوف‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬البلاد‭ […]

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