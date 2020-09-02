2020/09/02 | 02:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرئيس الفرنسي لن يزور أربيل وينال غضب المحتجين على تعامله مع الطبقة السياسية بلبنان بيروت- بغداد- الزمان حين تحط طائرة الرئيس الفرنسي ماكرون على ارض مطار بغداد،تكون الازمة السياسية في العراق قد اشرعت ابوابها على جهة دولية جديدة ، مع أول زيارة رسمية لماكرون الى العراق من اجل الوقوف الى جانب البلاد […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون في بغداد واعداً بيروت بزيارة ثالثة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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