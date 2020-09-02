كورونا يهدد عشرات النزلاء في سجن إيراني للمعتقلين السياسيين

2020/09/02 | 03:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر نحو 60 سجينا سياسيا في إيران، هذا الأسبوع، في رسالة مفتوحة بعثوا بها للسلطات الإيرانية، من تفشي فيروس كورونا المستجد في عدة أجنحة بسجن فشافويه، الذي يقع جنوبي العاصمة طهران، بحسب تقرير لموقع "راديو فردا"

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