مـاكــــرون في بـغـــداد

2020/09/02 | 03:21 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: شيماء رشيد

في أول زيارة رسمية لرئيس دولة منذ تشكيل حكومة الكاظمي في ايار الماضي، يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاربعاء، بغداد في زيارة رسمية، تحمل ملفات مهمة وحساسة.

تأتي هذه الزيارة المهمة الى العراق، تعبيرا عن وقوف باريس الى جانب بغداد في مختلف الاصعدة، بينما رفعت الاعلام الفرنسية الى جانب العراقية على طريق المطار ترحيبا بالضيف الفرنسي.



ومن المؤمل ان يجرى استقبال رسمي للرئيس الفرنسي، يلتقي خلاله رئيس الجمهورية برهم صالح، كما من المتوقع ان يلتقي ماكرون في بغداد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وحلّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيروت، الاثنين الماضي، بعد ساعات من تكليف الرئيس اللبناني ميشال عون الدبلوماسي مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة وهي الزيارة الثانية للرئيس الفرنسي إلى لبنان خلال شهر واحد.



وقال رئيس هيأة المستشارين في رئاسة الجمهورية علي الشكري لـ"واع"، : ان "فرنسا ستعمل على دعم جميع الجهود الرسمية الداعية لتعزيز السيادة العراقية والتعامل مع العراق على أنه دولة كاملة السيادة".

ولفت الشكري الى ان "لفرنسا انشطة مهمة في دعم جهود العراق لمقاتلة عصابات داعش".



بينما افاد عضو مجلس النواب سعران الاعاجيبي، في تصريح لـ"الصباح"، بان "هذه الزيارة تأتي كدعم للحكومة العراقية"، مشيرا الى انها "ستكون مصدر قوة للعراق لاسيما من الناحية العسكرية اذ يمكن لفرنسا تصدير طائرات للعراق وتسليح القوة الجوية".

ورجح الاعاجيبي ان تتخلل الزيارة "مناقشة القصف التركي للاراضي العراقية، كما من المتوقع ان يزور بغداد ايضا رئيس الاقليم نيجرفان بارزاني".

من جانبه، يرى المحلل السياسي حمزة مصطفى ان "زيارة الرئيس الفرنسي الى بغداد مهمة وتدل على اهتمام اوروبا بالعراق كونه من البلدان المحورية والمهمة في المنطقة".

واضاف ان "فرنسا من الدول الاوروبية التي تهتم بالمنطقة، والملفات التي ستتم مناقشتها خلال الزيارة تتضمن القضايا المشتركة التي تهم العراق وفرنسا ومنها ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ورؤية كل من فرنسا والعراق حول طبيعة الاستقرار في المنطقة والاحتكاكات التي تحدث".

ولفت الى ان "زيارة رئيس الاقليم الى بغداد بالتزامن مع زيارة ماكرون، قد تهدف الى انهاء الخلافات بين بغداد واربيل مع مناقشة القصف التركي لشمال البلاد، اذ سيأخذ هذا الملف الحيز الاكبر من الزيارة".

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