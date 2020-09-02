اتفاقيات اقتصادية يوقّعها الكاظمي ومدبولي في بغداد

2020/09/02 | 03:21 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القاهرة: اسراء خليفة

يكثف الجانبان العراقي والمصري اجتماعاتهما الثنائية استعداداً لعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين خلال الفترة القريبة المقبلة، والمقرر عقدها في بغداد بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ونظيره المصري مصطفى مدبولي خلال الفترة القليلة المقبلة.



وقال سفير العراق لدى القاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد نايف الدليمي، خلال لقائه وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد: إن العراق أصبح الآن ساحة جاذبة للشركات والاستثمارات الخارجية بعد تحقيق النصر على عصابات داعش الإرهابية واستقراره أمنياً وانفتاحه سياسياً على محيطه الإقليمي والدولي، مُشدداً على أهمية توافق ستراتيجية التعاون بين البلدين الشقيقين، موضحاً أنه يجري التنسيق الان مع بغداد لدراسة مسودات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المقترحة من الجانب المصري، للوصول الى الموعد النهائي لانعقاد اللجنة العليا المقررة في بغداد.

وأشاد السفير الدليمي، بالنجاحات التي حققتها الوزارة والجهود المبذولة لتحويل مصر لمركز إقليمي إستثماري مهم في المنطقة يشمل العديد من القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن دورها بوجود رؤية مصرية طموحة لعام 2030.

وتعد مصر من أوائل الدول في المنطقة التي تتبنى رؤية وخطة طويلة الأجل للتنمية المستدامة، والعراق يسعى الى ان يكون هناك تعاون مثمر بين البلدين، وأن تلبى طموحات الشعبين في بلورة مشاريع التعاون وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب وهي مجالات تعاون كبيرة ومتنوعة، بما يسهم في تعزيز الواقع الاقتصادي والتنموي في كلا البلدين.

من جانبها أكدت السعيد، حرص الحكومة المصرية على عقد اللجنة في أقرب وقت ممكن، إذ تُعد اللجنة المشتركة، أحدى أهم آليات تفعيل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، مُعربةً عن تطلعها لأن تشهد الفترة المقبلة، تعزيزاً وارتقاءً للعلاقات بين العراق ومصر، وفتح آفاق جديدة لها.

وشددت الوزيرة على أهمية التعاون الستراتيجي بين البلدين الشقيقين، والذي يهدف الى زيادة مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات الاستثمارية.

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